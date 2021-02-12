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دولي

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا
المهاجرون الجدد إلى إسرائيل قادمين من إثيوبيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن طائرة تقل 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا هبطت صباح اليوم، في مطار بن غوريون.

وأضافت: بأن المهاجرين وصلوا إلى إسرائيل كجزء من عملية "تسور يسرائيل" لجلب آلاف اليهود الإثيوبيين.

وذكرت الصحيفة بأن هذه هي الرحلة السابعة ضمن حملة تهجير 2000 شخص من يهود أثيوبيا إلى إسرائيل، مضيفة، بأن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب (كورونا)، قبل أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم واستيعابهم في مراكز الاستيعاب في اسرائيل، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تهجير 647 مهاجرًا جديداً قادمًا من إثيوبيا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، عبر ثلاث رحلات جوية.

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