روسيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، نحو 15 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس عن رصد 15089 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 15038 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.7% من المرضى الجدد.



وارتفعت حصيلة ضحايا المرض الذي يسببه (كورونا) في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 507 حالات وفاة جديدة، مقابل 553 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 20720 مريضا للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و42837 إصابة مؤكدة منها 79194 حالة وفاة و404501 حالة نشطة وثلاثة ملايين و559142 حالة شفاء.



رام الله - دنيا الوطنواصلت روسيا تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).