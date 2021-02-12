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شؤون فلسطينية

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، لدى قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة راس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

وكان مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، نصبوا قبل نحو شهرين الماضي خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.

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