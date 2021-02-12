الحريري: ما لم تتشكل حكومة من اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي

سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الجمعة: إن هناك "مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور".



وأضاف في كلمة له عقب لقائه الرئيس ميشيل عون: بأنه "يجب تشكيل حكومة اختصاصيين ولا تقدم حتى الآن".



وتابع الحريري: بأنه إذا" ما لم تتشكل حكومة من اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي"، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وكان الحريري تسلم كتاب تكليف الحكومة من الرئيس اللبناني، في 22 من تشرين الأول/أكتبر الماضي، حيث فشل حتى اللحظة في التوافق على أسماء الحكومة الجديدة.