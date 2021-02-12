نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي بورين

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، فعالية لزراعة أشجار زيتون شرق قرية بورين، جنوب نابلس.



وأفاد بشار عيد أحد سكان المنطقة، بأن قوات الاحتلال حاصرت منطقة الفعالية منذ ساعات الصباح وأغلقت الطرق المؤدية لها.



وأضاف: إن المشاركين في الفعالية والمتضامنين الأجانب ونشطاء السلام تمكنوا من الوصول إلى المكان وزراعة بعض الأشجار في المنطقة المحاذية لمستوطنة (جفعات رونين) المقامة على أراضي القرية.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين ولم يبلغ عن إصابات.