قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مدينة طوباس أثناء تواجده بالقرب من قرية بردلة بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شاباً من مدينة طوباس، أثناء تواجده بالقرب من قرية بردلة بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عيسى محمود صوافطة، أثناء تواجده مكان استشهاد مواطن من مدينة البيرة عقب دهسه من قبل مستوطن، صباح اليوم الجمعة، بالأغوار الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).