المطران حنا: قرار الجنائية الدولية يمنح الأمل لضحايا الحروب بمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتمنى أن يترجم هذا القرار عملياً على الارض بمساءلة اولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم المروعة بحق شعبنا وما زالوا حتى هذه الساعة يستهدفون الفلسطينيين في مقدساتهم واوقافهم ومؤسساتهم وأراضيهم ولقمة عيشهم.



وتابع: بأن المظالم التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني لا عد ولا حصر وما نتمناه هو أن يكون قرار الجنائية الدولية رادعا لكي تتوقف هذه الجرائم ولكي تتم مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قرار الجنائية الدولية الاخير انما يمنح الامل لضحايا الحروب لكي يتمكنوا من مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.