عاجل

  • رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: بعد قليل تصريح مهم بخصوص الموظفين بغزة

شؤون فلسطينية

تفاصيل جلسات الحوار الوطني.. مناقشات حادة كادت أن تصل لتعارك بالأيدي

تفاصيل جلسات الحوار الوطني.. مناقشات حادة كادت أن تصل لتعارك بالأيدي
جانب من حوار وطني فلسطيني في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الجمعة، بعضاً من كواليس الحوار الوطني الذي أجري بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 8-10 شباط/فبراير الجاري.

ووفق ما استخلصته الصحيفة، من كواليس الاجتماعات التي حصلت عليها، كان بيان "الحدّ الأدنى" من التوافق، بل امتلأ طريق الوصول إليه بعقبات قُوبلت بإصرار مصري على ضرورة حلّها أو تأجيل النقاش فيها، انطلاقاً من تشديد وزير المخابرات، عباس كامل، على "إنهاء أيّ خلاف دعماً للقضية الفلسطينية التي تقف على مفترق طرق، وتحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد".

ووفق الصحيفة، خلال افتتاحه جلسة الحوار، ثمّ تعليقه على كلمات وفود الفصائل، قال كامل إن "مصر على مدى أكثر من سبعين عاماً تُعدّ شريكة معكم"، لافتاً إلى أن "الجميع أمام فرصة تاريخية لن تتكرّر، والتاريخ سيسجّل لكم أو عليكم". 

وتابع: "الوقت محدود أمامنا، ونحن أمام خيارين: إما أن ننجح، أو ننجح". وفي سبيل الوصول إلى الاتفاق، دعا كامل الوفود إلى أن "تكون اجتماعاتهم مفتوحة وأن يأخذوا وقتهم في بلدهم مصر".

واستدرك: "لا تفهموني خطأً، لا بدّ من خروجكم من هذا الحوار متفقين"، مستطرداً بصيغة المزاح: "سأطلب من رئيس الوزراء إغلاق جميع المعابر الجوية والبرية والبحرية حتى لا تخرجوا قبل اتفاقكم". 

وفي شأن الانتخابات، قال الوزير المصري، وفق الصحيفة: إن بلاده لا تريد أن تتحوّل النتائج إلى "صراع بين الفلسطينيين".

وأضافت (الأخبار): في المقابل، قدّمت الفصائل مطالب مختلفة؛ فهناك من دعا إلى إزالة الالتباس في مرسوم الانتخابات الرئاسية الذي نصّ على انتخاب رئيس دولة فلسطين، إذ إن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يكون عبر أبناء الشعب في الداخل والخارج، والمرسوم يجب أن يتعلّق برئيس السلطة. 

وتابعت: ويبدو أن هذه الملاحظة أُخذت بالاعتبار، إذ وردت "انتخابات رئاسة السلطة" عند الحديث عن الانتخابات في البند الأول من البيان الختامي. 

كما سجّلت الكلمات شبه إجماع على تحييد المحكمة الدستورية من الإشراف على الانتخابات، وتشكيل محكمة خاصة من 9 قضاة: 4 من الضفة و4 من غزة و1 من القدس، أو 11 قاضياً: 5 من الضفة و5 من غزة و1 من القدس. وثمّة فصائل أعلت سقف مطالبها، واقترحت "نقاش الاستراتيجية الوطنية الحالية والمستقبلية ومنظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني" على جدول الأعمال، فيما شهدت الجلسة مطالبة لـ (حماس) و(فتح) بإعلانهما تفاصيل التفاهم الثنائي بينهما، وهو أمرٌ نفاه رئيس وفد (فتح)، جبريل الرجوب، ورئيس وفد (حماس)، صالح العاروري، قائلَين إنه لا تفاهمات خارج ما هو معروف، وتحديداً حول قائمة مشتركة متّفق عليها بينهما.

ورفض العاروري ما قيل حول أن "الانتخابات تشرعن الانقسام... نريد أجساماً منتخبة لها شرعية الصندوق، ولا أحد يستطيع فرض نفسه على الشعب، لا بالديموقراطية ولا بقوّة السلاح".

وأضاف: بأن "منطلق هذا المسار ليس قائماً على إجراء الانتخابات فقط، بل من موقع مواجهة صفقة القرن، ولذا تواصل الأخ أبو العبد (إسماعيل هنية) مع الأخ أبو مازن (محمود عباس) ومدّا يد التعاون والتنسيق مع حركة فتح والفصائل". وأكد تأييد حركته "إجراء انتخابات للمجلس الوطني لأنّه يمثّل الشعب في الخارج... الأصل هو الانتخابات، ونتوافق على البديل حيثما يتعذّر ذلك". 

وفي ما يتعلّق بالحقوق والحريات، قال: "نحتاج إلى صيغة قانونيّة يعلنها الأخ أبو مازن... الأخ أبو إبراهيم (يحيى السنوار) قال: إذا سارت فتح خطوة، فنحن سنسير ثلاث خطوات"، مشيراً إلى أن "حماس معنيّة بحضور المراقبين من أيّ دولة عربية أو أجنبية، وفي مقدّمتها مصر"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات".

ووفق الصحيفة، فإنه ما سلف كان جزءاً من مجريات اليوم الأول للحوار. أمّا اليوم الثاني، فبدأ بجلسة صباحية تحدّث فيها المشرف على الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء عمرو نظمي، عن الرغبة في تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي، ولا سيما بعد "ورود نقاط اتفاق في كلمات ومداخلات المشاركين" يمكن عكسها في البيان. 

لكن جدلاً دار حول مضامين البيان، وبعد ساعة اقترح نظمي تشكيل لجنة من سبعة أشخاص لصياغته، وهذا ما لم يُعجب عدداً من الحاضرين، فقال اللواء: "ليس لدينا مانع من أن يُمثَّل جميع المشاركين بواحد أو اثنين". وفعلاً، أرسلت معظم الوفود شخصين لتمثيلها، وبذلك رُفعت الجلسة الأولى، وذهبت اللجنة لصياغة البيان الذي كانت مسوّدته معدّة سلفاً في مساء اليوم الأول بالتنسيق مع مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، فيما أشرف على لجنة الصياغة اللواء نظمي بحضور طاقم من المخابرات. واستغرق النقاش في لجنة البيان أربع ساعات لم تخْلُ من مشادات وتوتر، فيما مثّل (حماس) في هذه اللجنة خليل الحية وحسام بدران، و(فتح) روحي فتوح وعزام الأحمد.

بعد انتهاء اللجنة من عملها استؤنفت الجلسة، وتلا نظمي البيان، ثم فُتح المجال لنقاش استمرّ ساعة وكان ساخناً وخصوصاً مع محاولات بعض المشاركين إضافة بنود جديدة، الأمر الذي استفزّ وفد (فتح)، إذ حدثت مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي لولا تدخل عبد الخالق. 

في نهاية النقاش، حرص نظمي على الأخذ ببعض الملاحظات بما لا يتعارض مع الاتجاه العام. وبعد إجراء تلك التعديلات، تلا البيان بصيغته النهائية، وأبلغ الحاضرين أنه سيخرج ليطلِع كامل عليه، طالباً من الجميع البقاء في القاعة لأن الوزير سيحضر الجلسة الختامية. وبعد أكثر من ساعة، حضر الأخير وبدأت الجلسة بكلمة منه، افتتحها مازحاً: "قبل حضوري إليكم، رفعت حظر السفر عنكم". 

وبعدما شكر الجميع، أعلن ترحيب مصر باجتماع آخر الشهر المقبل، ذاكراً أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على تواصل مستمر لمتابعة مسار هذا الحوار، وهو مسرور بالنتائج التي تم التوصل إليها، ويبلغكم مباركته". وبعدما أنهى كلمته، طلب من رئيسَي وفدَي (حماس) و(فتح) إلقاء كلمتين لم تتعدّيا شكرهما لمصر واستعدادهما لتطبيق الاتفاق.

أخبار ذات صلة

الكشف عن خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

الكشف عن خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

فلسطين تسجل ثماني وفيات و665 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل ثماني وفيات و665 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: &#34;النقابات المهنية&#34; تعلن موافقة عوض على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين

غزة: "النقابات المهنية" تعلن موافقة عوض على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين

مستوطنون يهاجمون مزارعين في أراضي شوفة جنوب شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون مزارعين في أراضي شوفة جنوب شرق طولكرم

بيت لحم: الاحتلال يجبر مواطناً على هدم حظيرة مواشي

بيت لحم: الاحتلال يجبر مواطناً على هدم حظيرة مواشي

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي بورين

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي بورين

المطران حنا: قرار الجنائية الدولية يمنح الأمل لضحايا الحروب بمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب

المطران حنا: قرار الجنائية الدولية يمنح الأمل لضحايا الحروب بمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الكشف عن خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

الكشف عن خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

مستوطنون يهاجمون مزارعين في أراضي شوفة جنوب شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون مزارعين في أراضي شوفة جنوب شرق طولكرم

بيت لحم: الاحتلال يجبر مواطناً على هدم حظيرة مواشي

بيت لحم: الاحتلال يجبر مواطناً على هدم حظيرة مواشي

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي بورين

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي بورين

المطران حنا: قرار الجنائية الدولية يمنح الأمل لضحايا الحروب بمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب

المطران حنا: قرار الجنائية الدولية يمنح الأمل لضحايا الحروب بمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب

رغم تضييقات الاحتلال.. أبناء شعبنا يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

رغم تضييقات الاحتلال.. أبناء شعبنا يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

شاهد: مئات المواطنين يشيعون جثمان أحد مؤسسي حركة حماس إبراهيم اليازوري

شاهد: مئات المواطنين يشيعون جثمان أحد مؤسسي حركة حماس إبراهيم اليازوري

منوعات

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية &#34;وينك حبيب&#34;

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية "وينك حبيب"

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

عربي

تقرير: جماعة الحوثي تجنّد أكثر من 10 آلاف طفل في اليمن

تقرير: جماعة الحوثي تجنّد أكثر من 10 آلاف طفل في اليمن

ليشمل 65 سنة فأكثر.. المغرب يوسع الاستفادة من تلقيح (كورونا)

ليشمل 65 سنة فأكثر.. المغرب يوسع الاستفادة من تلقيح (كورونا)

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

الخارجية العُمانية: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل وملتزمون بحل الدولتين

الخارجية العُمانية: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل وملتزمون بحل الدولتين