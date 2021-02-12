رغم تضييقات الاحتلال.. أبناء شعبنا يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توافد أبناء شعبنا من مختلف مدن وبلدات القدس والضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة اليوم، رغم تضييقات وتقييدات يفرضها الاحتلال على الحواجز وأبواب الأقصى، رغم رفع الإغلاق الأخير بسبب فيروس (كورونا)، الذي استمر 42 يوما.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دققت في هويات المواطنين والمقدسيين الذاهبين إلى الأقصى، عبر حاجزي "قلنديا" و"الزيتونة" المحيطين بالقدس، وشددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى.



وأضافت: بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا قرب باب الأسباط، وسمحت فقط لسكان البلدة القديمة بالدخول إلى الأقصى عبره، وفق شهود عيان.