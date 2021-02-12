شاهد: مئات المواطنين يشيعون جثمان أحد مؤسسي حركة حماس إبراهيم اليازوري

وقال القيادي في الحركة، محمود الزهار خلال التشييع: "اليوم نودع رجلاً يعز علينا أن نفارقه، تودعه صلوات المساجد بخاصة المجمع الإسلامي بشبابه ورجالاته".وأضاف: بأن "اليازوري كان أميناً صادقاً ومقاوماً للاحتلال، يعز على الجمعية الطبية وعلى المجمع الإسلامي أن يغيب عنه هذا الصوت الندي، يعز على المرضى الذين كان يساعدهم ويؤمن لهم احتياجاتهم".وتابع الزهار: "تعز عليه أرواح الشهداء، فهو لم يبخل بأن يرسل أحد أبناءه ليلتحق بركبهم، نسأل الله أن يجمعنا به مع الأنبياء والصالحين في جنات النعيم".