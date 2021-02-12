شاهد: مئات المواطنين يشيعون جثمان أحد مؤسسي حركة حماس إبراهيم اليازوري
رام الله - دنيا الوطن
شيعت مئات المواطنين اليوم الجمعة، جثمان أحد مؤسسي حركة حماس، إبراهيم اليازوري عن عمر يناهز (80 عامًا)؛ عقب صراع مع المرض.
وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان اليازوري في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مستذكرين مناقب الفقيد.
شيعت مئات المواطنين اليوم الجمعة، جثمان أحد مؤسسي حركة حماس، إبراهيم اليازوري عن عمر يناهز (80 عامًا)؛ عقب صراع مع المرض.
وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان اليازوري في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مستذكرين مناقب الفقيد.
وقال القيادي في الحركة، محمود الزهار خلال التشييع: "اليوم نودع رجلاً يعز علينا أن نفارقه، تودعه صلوات المساجد بخاصة المجمع الإسلامي بشبابه ورجالاته".
وأضاف: بأن "اليازوري كان أميناً صادقاً ومقاوماً للاحتلال، يعز على الجمعية الطبية وعلى المجمع الإسلامي أن يغيب عنه هذا الصوت الندي، يعز على المرضى الذين كان يساعدهم ويؤمن لهم احتياجاتهم".
وتابع الزهار: "تعز عليه أرواح الشهداء، فهو لم يبخل بأن يرسل أحد أبناءه ليلتحق بركبهم، نسأل الله أن يجمعنا به مع الأنبياء والصالحين في جنات النعيم".
وأضاف: بأن "اليازوري كان أميناً صادقاً ومقاوماً للاحتلال، يعز على الجمعية الطبية وعلى المجمع الإسلامي أن يغيب عنه هذا الصوت الندي، يعز على المرضى الذين كان يساعدهم ويؤمن لهم احتياجاتهم".
وتابع الزهار: "تعز عليه أرواح الشهداء، فهو لم يبخل بأن يرسل أحد أبناءه ليلتحق بركبهم، نسأل الله أن يجمعنا به مع الأنبياء والصالحين في جنات النعيم".
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