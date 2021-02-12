خضر عدنان: جريمة جديدة للمستوطنين بالأغوار وما يحدث يتم بغطاء من جيش الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، شهيد الدعوة والمساجد الشيخ بلال بواطنة العجولي (55 عاماً)، الذي استشهد وأصيب معه اثنان آخران بجراح خطيرة، جراء دهسهم من قبل مُستوطن قرب بلدة عين البيضا بالأغوار الشمالية، صباح اليوم.



وقال عدنان في تصريح له، :" إن ما حدث في الأغوار، جريمة جديدة للمستوطنين بعد جريمتهم أول أمس بدهس العامل عامر في سلفيت".



ولفت إلى أن تكرار جرائم الدهس للمستوطنين يؤشر أن هناك رابطاً بينها، وأنها منظمة، وأنها تتم بغطاء وحماية من جيش الاحتلال.



ودعا عدنان جماهير شعبنا لمواكبة الجريمة الاحتلالية، والوقوف مع ذوي الشهيد الشيخ بواطنة العجولي والجريحين معه.