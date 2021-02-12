"المقاومة الشعبية" تستنكر جريمة استشهاد بلال شحادة بواطنة من البيرة





وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالخروج عن حالة الصمت، وكشف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وممارساته، وتقديم قادته ومجرميه إلى المحاكم الدولية.



كما جددت التأكيد على "تمسكنا بخيار المقاومة بكل أشكالها ونعاهد دماء شهدائنا وأسرانا وشعبنا أننا سنواصل العمل ليل نهار من أجل تحقيق الهدف الأكبر والأسمى وهو تحرير كامل التراب من دنس الصهاينة المحتلين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".



رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، جريمة المستوطنين الجديدة صباح اليوم والتي أدت لاستشهاد بلال شحادة بواطنة من مدينة البيرة، وإصابة اثنين آخرين هما فرحات عابد من رام الله وشادي ابو غوش من القدس، بعد دهسهم من قبل مستوطن متطرف قرب مفرق عين البيضاء بالاغوار الشمالية.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تكرار الاعتداءات من قبل المستوطنين والجنود الصهاينة، هو نتاج التحريض المباشر والرسمي من قبل المؤسسات الصهيونية العنصرية الرسمية ضد شعبنا الفلسطيني وجماهيره وأرضه ومقدساته".وشددت على أن "الاستيطان والمستوطنين يشكلون خطراً وتهديداً لأمن الشعب الفلسطيني وإن مقاومتهم والتصدي لهم حق مشروع وهم هدف مشروع للمقاومة".ودعت حركة المقاومة الشعبية، إلى تكثيف العمليات الفدائية ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال على امتداد الضفة المحتلة لمواجهة غطرستهم وإجرامهم.