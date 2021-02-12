مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على أبواب الأقصى صباح اليوم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المستوطنين صباح اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية استفزازية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.



وأفاد شهود عيان أن مجموعات من المستوطنين تجمعوا في منطقتي باب الأسباط وباب حطة صباح اليوم وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.



وخلال الأسبوع، اقتحم 436 مستوطناً باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد.