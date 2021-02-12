نتنياهو يعين بن شبات ممثلا له بمسألة الاتصالات مع القوى العظمى بشأن إيران





ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو عيّن بن شبات مسؤولاً عن القضية رغم ضغوط رئيس (موساد)، يوسي كوهين الذي أراد أن يكون في هذا المنصب وادعى في محادثات مغلقة أنه يمكن أن يقنع الأمريكيين بعدم العودة إلى الاتفاق النووي بل وروّج لذلك.





وتابع الموقع: مع ذلك قرر نتنياهو إعطاء المهمة لـ "بن شبات".





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ممثلا له في مسألة الاتصالات مع القوى العظمى بشأن الاتفاق النووي مع إيران ومبعوثاً لهذه القضية.