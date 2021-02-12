عياش: نجاح حوارات القاهرة صمام الأمان لإعادة اللحمة لشعبنا ومواجهة سياسات الاحتلال





ودعا إلى عدم وضع العراقيل في طريقه ومتابعة تنفيذه بروح الحرص على المصالح الوطنية لشعبنا وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.



وقدم عياش الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر، والجهود التي تبذلها منذ سنوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ورعايتها الكريمة للحوار الفلسطيني، مثمنا عاليا استضافة مصر لحوار الفصائل الذي حقق نجاحا كبيرا على طريق تنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية

الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني د.محمد عياش، أن نجاححوارات الفصائل الفلسطينية وخروجه ببيان ختامي هو صمام الأمان لمواجهة سياسات الاحتلال ومدخلا لإعادة اللحمة الوطنية لأبناء شعبنا أينما تواجد وإسدال الستار مرة وإلى الأبد عن صفحة الانقسام الكارثي والتوحد في برنامج نضالي في مواجهة ما يتعرض له شعبنا وقضيتنا من مؤامرات.وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، "تحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية واستنهاض كل عوامل الوحدة في برنامج نضالي لمواجهة سياسات الاحتلال".ورحب عياش بما تمخض عنه حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة من نتائج إيجابية، مؤكدا ان رعاية ومتابعة السيد الرئيس أبو مازن للحوار وإعطائه التعليمات لتذليل كافة العقبات كان له الأثر في إنجاحه، مثمنا ما جاء فيه من توافق وطني على قضايا المصالحة وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، واجراء الانتخابات الشاملة وصون حقوق اللاجئين.وأعرب عياش عن سعادته، للروح الوحدوية التي وفرت الأجواء للوصول إلى توافقات وطنية تستكمل من خلالها ومؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الحرص على تنفيذ بنود البيان الختامي كاملةً.