"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، بلغ 53265 إصابة منها 3117 حالة نشطة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة، بلغ 533 حالة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس (كورونا) في قطاع غزة 49615 حالة، بعد تسجيل 355 حالة تعافٍ.



وأكدت أن إجمالي الحالات، التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 57 حالة، من بينها 35 حالة خطيرة وحرجة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة.وأشارت في ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا)إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2152 عينة.