قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شاباً من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.



وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ربيع وشاحي (30 عاما) عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.