"الداخلية" بغزة تكشف إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح ليوم أمس الخميس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري ليوم أمس الخميس.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري ليوم أمس الخميس.
وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد المغادرين 508 مسافرين، فيما كان العائدون إلى القطاع 73 مواطناً.
وأضافت وزارة الداخلية بأن السلطات المصرية أرجعت 80 مواطناً، مشيرة إلى أن المعبر مغلق اليوم الجمعة.
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