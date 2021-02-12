"الداخلية" بغزة تكشف إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح ليوم أمس الخميس





وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد المغادرين 508 مسافرين، فيما كان العائدون إلى القطاع 73 مواطناً.





وأضافت وزارة الداخلية بأن السلطات المصرية أرجعت 80 مواطناً، مشيرة إلى أن المعبر مغلق اليوم الجمعة.











رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري ليوم أمس الخميس.