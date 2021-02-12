"المرور" بغزة: 9 إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، حالة الطرق لهذا الصباح اليوم الجمعة.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وأضافت: سيشهد محيط ساحة السرايا بغزة حركة مرورية نشطة اليوم الجمعة الساعة 10:00 صباحا لوجود جنازة تشييع جثمان أحد القيادات والرموز الوطنية الدكتور إبراهيم اليازوري.





وتابعت: تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ستة حوادث سير، نتج عنها تسع إصابات، بالاضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطن