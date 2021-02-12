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ليشمل 65 سنة فأكثر.. المغرب يوسع الاستفادة من تلقيح (كورونا)

ليشمل 65 سنة فأكثر.. المغرب يوسع الاستفادة من تلقيح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب يوم الخميس، توسيع استفادة مواطنيه من عملية التلقيح ضد فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، لتشمل الفئات العمرية (65 سنة) فما فوق، بحسب بيان لوزاة الصحة.

وقال البيان، إن "قرار توسيع الاستفادة من عملية التلقيح، تأتي بعد تسلم دفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض (كوفيد-19)، الخميس".

وزاد: "عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي، بحسب دفعات اللقاح التي تتسلمها بلادنا، لتشمل كل الفئات المستهدفة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وكان مسؤول مغربي، أكد في وقت سابق الخميس وصول الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا البريطاني، المضاد لفيروس (كورونا).

وقال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح (حكومية): "وصلت مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (شمال)، الشحنة الثانية من اللقاح البريطاني أسترازينيكا، المصنع في الهند".

وأضاف، أن الشحنة "تتكون من 4 ملايين جرعة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وكان المغرب تلقى مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في 22 كانون الثاني/يناير، و500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني في 27 كانون الثاني/يناير، فيما بدأ حملة التطعيم في الـ28 من الشهر ذاته.

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