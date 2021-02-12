شؤون فلسطينية

"الخارجية الأمريكية" تتحدث عن وضع مدينة القدس وإعادة المساعدات للفلسطينيين

"الخارجية الأمريكية" تتحدث عن وضع مدينة القدس وإعادة المساعدات للفلسطينيين
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي.   

جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، قال فيه: "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وهذا الموقف لم يتغير".

كما شدد على أن عودة المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين "مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: نعتقد أنه من الضروري تجنب الإجراءات الأحادية التي تغذي التوتر وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين، بما في ذلك الضم والبناء الاستيطاني والهدم.

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