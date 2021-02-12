بدءاً من اليوم.. تركيا تشرع بتطعيم مواطنيها الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بدء تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على (65 عاماً) بلقاح (كورونا) اعتباراً من صباح الجمعة.



جاء ذلك في تغريدة نشرها قوجة عبر حسابه على (تويتر)، الخميس، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وقال في التغريدة: "يبدأ صباح الغد (الجمعة) تطعيم مواطنينا فوق سن 65، ويمكن لأزواجهم الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا تلقي اللقاح أيضا".



وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدءا بالعاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.



وفي 25 كانون الثاني/يناير، بدأت تركيا تطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم (80 عاما)، ثم من تجاوزوا (75 عاماً)، في 28 من الشهر نفسه.



وسجلت تركيا حتى الجمعة، مليونين و564 ألفا و427 إصابة بكورونا، توفي منها 27 ألفا و187، فيما تعافى مليونان و453 ألفا و96.