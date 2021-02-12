إسرائيل: تراجع ملحوظ في عدد إصابات (كورونا) الجديدة والحالات الخطيرة





وعزى المسؤول الصحي الإسرائيلي، ذلك إلى الإغلاق وحملة التطعيم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وكشف بأن غالبية الشبان والكهول الذين يرقدون في المستشفيات الآن ممن لم يتطعموا، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والجهاز القضائي تعمل ضد إشاعة الأخبار الكاذبة والملفقة حول التطعيم.



ودعا الجميع، بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية، الى التريث في إعادة فتح المرافق لتفادي الاضطرار الى اغلاق إضافي.



وتشير معطيات وزارة الصحة الى ان عدد مرضى (كورونا) في حالة خطيرة تراجع إلى 972، وتوفي أمس بالفيروس 14 شخصا فقط.



رام الله - دنيا الوطنقال منسق مكافحة (كورونا) في إسرائيل، نحمان اش، إن إسرائيل تشهد خلال الأيام الأخيرة تراجعاً في المراضة من ناحية عدد الإصابات الجديدة، وعدد المرضى في حالة خطيرة.