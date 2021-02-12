بلدية غزة تعلن موعد فتح سوق اليرموك الشعبي





وأعلنت البلدية عبر حسابها على (فيسبوك)، فتح سوق اليرموك بدءاً من يوم الثلاثاء 16 شباط/فبراير من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً.





وكان سوق اليرموك يفتح أبوابه أمام المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.













رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة إعلاناً "مهماً" بشأن فتح سوق اليرموك الشعبي، وذلك بعد إغلاق استمر نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس (كورونا).