بلدية غزة تعلن موعد فتح سوق اليرموك الشعبي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة إعلاناً "مهماً" بشأن فتح سوق اليرموك الشعبي، وذلك بعد إغلاق استمر نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
أصدرت بلدية غزة إعلاناً "مهماً" بشأن فتح سوق اليرموك الشعبي، وذلك بعد إغلاق استمر نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
وأعلنت البلدية عبر حسابها على (فيسبوك)، فتح سوق اليرموك بدءاً من يوم الثلاثاء 16 شباط/فبراير من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً.
وكان سوق اليرموك يفتح أبوابه أمام المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
التعليقات