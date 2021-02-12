أجواء دافئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الاثنين المقبل

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبيا الى بارد، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يستمر الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة و يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صافي و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الى معتدل في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: