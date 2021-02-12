طاهر النونو: وثيقة القاهرة تؤسس لإعادة بناء المؤسسة القيادية الفلسطينية وإنهاء الانقسام

طاهر النونو

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة (حماس) والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي، طاهر النونو، الجمعة، إن وثيقة القاهرة، خطوة مهمة على طريق إجراء الانتخابات في مرحلتها الأولى.



وأوضح، في منشور عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، أن الوثيقة "تؤسس للمرحلة التالية عبر خارطة عمل واضحة المعالم ومحددة الخطوات، بشكل يؤدي إلى إعادة بناء المؤسسة القيادية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".



وأضاف النونو، أن هذا الاتفاق "ناجم عن إرادة سياسية صادقة واحتضان مصري كريم"، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية والجماعية ستتواصل لتحديد شكل المشاركة في الانتخابات.



وتابع: "شعبنا الفلسطيني يستحق منا بذل كل جهد ممكن لتمكينه من التعبير عن رأيه بحرية عبر صناديق الاقتراع لاختيار قيادته ليجسد أصالته وعراقة تجربته الديمقراطية".