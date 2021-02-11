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وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قطر، اليوم الخميس، عن طبيعة علاقتها ومصالحها مع تركيا، بعد المصالحة الخليجية مع المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو،  أن التعاون بين بلاده وتركيا "استراتيجي" على حد وصفه، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وغيرها في مختلف المجالات، بحسب صحيفة (الشرق) القطرية.

كما ثمّن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا، التي عقدت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاتي الماضي، وأثمرت عن 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأعرب وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي عن شكره لتركيا لدعمها للمصالحة الخليجية، وثمن موقفها من نتائج قمة "العلا".

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجه، اليوم الخميس، الشكر إلى تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا.

وبشأن الأزمة الليبية، قال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي في الدوحة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "قطر ماضية في دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت"، مشددا على أننا "مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات"، وذلك حسب قناة (TRT) التركية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري أن أنقرة والدوحة تشجعان أمريكا وإيران على حل أزمة الاتفاق النووي.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،، إننا نتمنى أن نصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

وأكد تشاووش أوغلو أن على البلدين العمل معاً لحل المشاكل خاصة فيما يتعلق بواشنطن وإيران وتشجيعهما على الانخراط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة إنهاء مشكلة اليمن قريباً، ولفت إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة.

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