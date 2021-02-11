بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود المكسيكية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إعلانا بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية - المكسيكية.



ونشر البيت الأبيض رسالة وجهها بايدن إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، أشار فيها الرئيس الأمريكي إلى أن حالة الطوارئ المعلنة على الحدود الجنوبية للبلاد "غير مبررة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وجاء في البيان المنشور في الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "أبلغ الكونغرس بموجب هذه الرسالة أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت بالقرار 9844 واستمرت من 13 فبراير/ شباط 2020 حتى 15 يناير/ كانون الثاني 2021، قد تم إنهاؤها، وأن السلطات التي تم الاستشهاد بها في هذا الإعلان لن تُستخدم بعد الآن لبناء جدار على الحدود الجنوبية".



وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019 حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية لتحويل الأموال لبناء جدار حدودي.



ومدد ترامب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، حالة الطوارئ حتى عام 2022.ووقع بايدن، في يومه الأول كرئيس للولايات المتحدة، على مجموعة أوامر تنفيذية، منها إنهاء بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وتجاوز ما يسمى "حظر سفر المسلمين".