دولي

الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات (كورونا) للولايات المتحدة والصين ودول عربية

الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات (كورونا) للولايات المتحدة والصين ودول عربية
رام الله - دنيا الوطن
قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الخميس: إن المفوضية وافقت على جميع طلبات تصدير لقاحات (كورونا) إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول الخليج العربية.

وذكرت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي، منح 37 ترخيصاً لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 كانون الثاني/ يناير والعاشر من شباط/ فبراير.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: إن الصادرات منذ نهاية يناير 2021 تتعلق فقط بلقاحي شركتي (فايزر) و(مودرنا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

والدول التي تسلمت لقاحات (كوفيد- 19) التي تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي منذ 30 يناير هي، أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور واليابان والكويت وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وقطر والسعودية وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود المكسيكية

بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود المكسيكية

أفغانستان.. مقتل خمسة جنود بهجوم استهدف موكباً أممياً

أفغانستان.. مقتل خمسة جنود بهجوم استهدف موكباً أممياً

الرئاسة التركية: لن نتخلى عن صواريخ (إس- 400) الروسية

الرئاسة التركية: لن نتخلى عن صواريخ (إس- 400) الروسية

خبيرة بريطانية تحذر: سلالة (كورونا) الجديدة &#34;ستجتاح العالم&#34;

خبيرة بريطانية تحذر: سلالة (كورونا) الجديدة "ستجتاح العالم"

شاهد: الديمقراطيون يكشفون مشاهد مصورة جديدة لاقتحام (الكابيتول)

شاهد: الديمقراطيون يكشفون مشاهد مصورة جديدة لاقتحام (الكابيتول)

بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

منظمة الصحة: وضع أوروبا ما زال هشا في مواجهة (كورونا)

منظمة الصحة: وضع أوروبا ما زال هشا في مواجهة (كورونا)

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قصف نفذه سلاح الجو عند الحدود العراقية السورية

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قصف نفذه سلاح الجو عند الحدود العراقية السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: ضبط شاحنة زجاج خام مهرب من مستوطنة (أرئيل)

سلفيت: ضبط شاحنة زجاج خام مهرب من مستوطنة (أرئيل)

الاحتلال يستأصل أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور البيطاوي

الاحتلال يستأصل أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور البيطاوي

مستوطنون يشرعون بإعادة بناء بؤرة جنوب شرق نابلس

مستوطنون يشرعون بإعادة بناء بؤرة جنوب شرق نابلس

المفتي العام للقدس: الخميس 11 آذار ذكرى الإسراء والمعراج

المفتي العام للقدس: الخميس 11 آذار ذكرى الإسراء والمعراج

الرشق: ماضون في إنهاء الانقسام وخلال الأيام المقبلة سندرس شكل مشاركتنا بالانتخابات

الرشق: ماضون في إنهاء الانقسام وخلال الأيام المقبلة سندرس شكل مشاركتنا بالانتخابات

وزارة الصحة: معدل المناعة لـ (كورونا) في المجتمع الفلسطيني بلغ 40%

وزارة الصحة: معدل المناعة لـ (كورونا) في المجتمع الفلسطيني بلغ 40%

الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة: قلقون من ممارسات الاحتلال بحق نساء فلسطين

الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة: قلقون من ممارسات الاحتلال بحق نساء فلسطين

مبادرة أوروبية عربية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. هذه تفاصيلها

مبادرة أوروبية عربية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. هذه تفاصيلها

منوعات

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

عربي

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع تركيا استراتيجية ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

الإمارات تؤكد أهمية أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط

الإمارات تؤكد أهمية أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط

الجيش اليمني: مقتل 37 من جماعة الحوثي وإسقاط طائرة استطلاعية غربي مأرب

الجيش اليمني: مقتل 37 من جماعة الحوثي وإسقاط طائرة استطلاعية غربي مأرب

الصحة العراقية تحذر من موجة (كورونا) أشد خطورة

الصحة العراقية تحذر من موجة (كورونا) أشد خطورة