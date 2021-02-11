شؤون فلسطينية

كحيل: نسبة التسجيل للانتخابات بفلسطين 85% وهي الأعلى عالمياً

كحيل: نسبة التسجيل للانتخابات بفلسطين 85% وهي الأعلى عالمياً
رام الله - دنيا الوطن
أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن نسبة التسجيل للانتخابات في فلسطين، تعد من أعلى المعدلات عالمياً، حيث وصلت إلى 85%.

وأشار كحيل في لقاء له عبر قناة (الأقصى الفصائية) إلى أن هناك 1090 مركزاً لتسجيل الناخبين، ويقوم بالتحديث سنوياً، كما أن هناك 200 موظف لتسجيل المواطنين ميدانياً للانتخابات.

وقال كحيل: "خصصنا مترجمي لغة إشارة؛ لمساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة، ووفرنا حافظة لغة (بريل) يوم الاقتراع لمساعدة أصحاب الإعاقات البصرية".

في سياق ذي صلة، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، والمتواجد حالياً في قطاع غزة، أن التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، يمثل مؤشراً إيجابياً.

وحول اللقاء مع الفصائل، قال كحيل: "التقينا بممثلي الفصائل الفلسطينية، بغزة؛ لإطلاعهم على خطة اللجنة للتسجيل، واستمعنا لمقترحاتهم".


 


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