أفغانستان.. مقتل خمسة جنود بهجوم استهدف موكباً أممياً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأمم المتحدة، ومسؤولون أفغان، أن مسلحين مجهولين هاجموا موكباً للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة كابل، اليوم الخميس، وقتلوا 5 من أفراد الأمن الأفغان، كانوا يرافقون عربات المنظمة.



وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية: إن "حركة طالبان" تقف وراء الهجوم، فيما صرح متحدث باسم الحركة بأنها لا علاقة لها بالاعتداء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على (تويتر): "تعبر أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان، عن أساها إثر سقوط خمسة من أفراد الأمن الأفغان في حادث اليوم".



والهجمات على القوات الدولية والأجانب، نادرة منذ أن وقعت طالبان اتفاقاً مع واشنطن قبل نحو عام، غير أن الهجمات على الأفغان، تصاعدت في أنحاء البلاد، برغم محادثات السلام في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.