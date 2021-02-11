خبيرة بريطانية تحذر: سلالة (كورونا) الجديدة "ستجتاح العالم"



وتابعت: "لكن بالنظر للمستقبل، أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام، سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".



وأوضحت، أن اللقاحات المعتمدة للاستخدام حالياً "يبدو أنها تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات الحالية للفيروس".



وكانت بريطانيا، اكتشفت في أيلول/ سبتمبر الماضي السلالة الجديدة من (كورونا) عن طريق شخص في منطقة "كنت" جنوب شرق إنجلترا.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت نحو 50 دولة في مختلف أنحاء العالم اكتشاف السلالة الجديدة.



ويقول العلماء: إن السلالة الجديدة، أكثر قابلية للتفشي من السلالة المعرفة بنسبة تصل إلى 70%، وهذا من الأسباب التي تدعو للقلق لكن لا دليل حالياً على أنه يجعل المرضى في حالة أكثر سوءاً.

رام الله - دنيا الوطنقالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض (كوفيد- 19) في بريطانيا: إن سلالة فيروس (كورونا) التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية، ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس، ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.وذكرت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن سلالة كنت "اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".وأضافت: "عندما ننتصر على الفيروس، أو يتحور بنفسه، ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه".