الاحتلال يستأصل أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور البيطاوي

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رام الله - دنيا الوطن

استأصل أطباء في مستشفى العفولة الاحتلالي الإسرائيلي، أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور الدين البيطاوي من جنين، خلال عملية جراحية، أجريت له اليوم الخميس.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي تجاهه قبل أيام، ما أدى إلى إصابته في البطن".



ولفتت الهيئة إلى أن الأسير البيطاوي، ما زال يرقد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، بوضع صحي صعب.



وأوضحت، أن حالة البيطاوي الصحية، تتجه نحو الاستقرار تدريجياً رغم صعوبتها، وعاد إلى وعيه بعد أيام من بقائه تحت أجهزة التخدير في قسم العناية المكثفة بالمستشفى المذكور.



ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، قرابة 700 أسير بحاجة إلى تدخّل علاجي عاجل، بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى، الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مختلفة.



يشار الى أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، يعيشون أوضاعاً صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة.



ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الأسرى.



وتفتقر العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) التي تقدم علاجًا لكل مرض وداء.



وتستمر إدارات السجون، في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات؛ والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين، تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية، التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.