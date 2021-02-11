الشيخ: وحدة حركة (فتح) تُرعب الكثيرين وتقض مضاجع أصحاب الأجندات الخاصة







رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن وحدة حركة فتح ترعب الكثيرين، وتقض مضاجع أصحاب الأجندات الخاصة".وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، مساء اليوم الخميس: "فتح في وحدتها ضمانة للمشروع الوطني، وحصانة لوحدة شعبنا".وتابع: "ستسقط كل الرهانات، وستبقى فتح واحدة موحدة وقائدة شعبنا نحو الحرية والاستقلال".