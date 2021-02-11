شؤون فلسطينية

شاهد: السفير الروسي يسلم مساعدات للفلسطينيين من خلال منظمة الأغذية العالمية

شاهد: السفير الروسي يسلم مساعدات للفلسطينيين من خلال منظمة الأغذية العالمية
رام الله - دنيا الوطن
سلم السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، مساعدات غذائية للفلسطينيين مكونة من أطنان من القمح، وذلك من خلال منظمة الأغذية العالمية.

والمساعدات التي وصلت إلى ميناء أسدود تشمل 52 حاوية بها 936 طنا متريا من دقيق القمح بتمويل روسي وستسلم لاحقا إلى غزة، بالإضافة إلى 666 طنا متريا أخرى من دقيق القمح الروسي الذي يتم تخليصه الآن من قبل مصلحة الجمارك. وسيتم تسليمها في وقت لاحق إلى الضفة الغربية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسيصل قريبا 342 طنا متريا من دقيق القمح الروسي وسيتم تسليمه إلى الضفة الغربية. كما وزع البرنامج مساعدات غذائية عينية تتكون من دقيق القمح والبقول والزيت النباتي والملح على أساس ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر).

وسيتم توزيع الأطنان المترية المذكورة من دقيق القمح الروسي على 37000 نسمة في غزة و 35000 من البدو والرعاة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية أواخر فبراير أوائل مارس لتغطية احتياجات المستفيدين المستهدفين لشهر يناير وفبراير ومارس 2021. تم تمويل جميع الأطنان المترية من دقيق القمح المذكورة من خلال مساهمة روسيا لعام 2020.

 ويقوم برنامج الأغذية العالمي بالانتهاء من شراء حوالي 3750 طنا متريا إضافيا من دقيق القمح الروسي والتي يتم تمويلها من خلال مساهمات روسيا لعام 2021. وسوف يستخدم برنامج الأغذية العالمي سلع دقيق القمح هذه لتوزيعها على المستفيدين المستهدفين في غزة والضفة الغربية (72000) لتغطية احتياجاتهم للربع الثاني (أبريل - يونيو 2021) والربع الثالث (يونيو - سبتمبر 2021).


 



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