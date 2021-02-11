مستوطنون يشرعون بإعادة بناء بؤرة جنوب شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بإعادة بناء بؤرة استيطانية في المنطقة الجنوبية من أراضي بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن هذه البؤرة أزيلت قبل عدة سنوات من قبل لجان المقاومة الشعبية، وقد شرع مستوطنو مستوطنة "ايش كوديش" اليوم بإعادة بنائها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتشهد محافظة نابلس هجمات متكررة للمستوطنين الذين يقومون بإغلاق الطرق ومهاجمة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.