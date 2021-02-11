شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس: الخميس 11 آذار ذكرى الإسراء والمعراج

المفتي العام للقدس: الخميس 11 آذار ذكرى الإسراء والمعراج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم السبت الموافق 13 شباط هو غرة شهر رجب لعام 1442هـجري، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الخميس، السابع والعشرين من رجب، الموافق 11 آذار 2021.

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

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