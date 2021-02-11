اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام سعودية مساء يوم الخميس، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في المملكة.



وأشار التحالف إلى المحاولات المتعمدة من قبل الحوثيين لاستهداف المدنيين، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات وبما يتوافق مع القانون الدولي، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).