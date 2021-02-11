مقاتلات عراقية تدمر مواقع لتنظيم الدولة شمال شرقي البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم الدولة في جبال حمرين شمال شرقي البلاد.



وقالت الخلية إنه "بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (أف 16) العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر تنظيم الدولة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الخلية أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل".