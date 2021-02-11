شؤون فلسطينية

الشيخ يكشف تفاصيل لقائه بالأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال

الشيخ يكشف تفاصيل لقائه بالأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
زار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، اليوم الخميس، الأسير مروان البرغوثي في معتقلات الاحتلال، ونقل له رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقال الشيخ، في تصريح صحفي: قمت بزيارة القائد مروان البرغوثي حاملا رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "تناولنا المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، وأكد مروان على ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة".

ووجه التحية لشعبنا العظيم في كل مكان، داعيا لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار، وتمثل الانتخابات حجر الزاوية في إعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي، كما أكد على أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية، وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وإنجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيدا عن الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافيا وجيليا وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين، والدعوة إلى الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح.

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