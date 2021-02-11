شؤون فلسطينية

الطقس: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل

الطقس: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تنبأ الراصد الجوي، ليث العلامي، أن تشهد الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة "انقلابا جذريا"، لافتا إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة.

وقال العلامي "إن الخرائط الجوية تشير لـ"انقلاب جذري على الأجواء" وحالة جوية مختلفة عما نعيشه هذه الأيام من أجواء ربيعية".

وذكر أن هناك كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي مندفعة من شمال أوروبا وروسيا إلى جنوب "القارة العجوز" وتمتد إلى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بما فيها بلاد الشام وفلسطين.

وتوقع العلامي وصول هذه الكتلة الهوائية إلى الأجواء الفلسطينية اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل وتستمر لنهاية الأسبوع وأكثر، حيث سنشهد انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة وهبوب الرياح وهطول الأمطار وربما الثلوج تكون في زيارة لجبال الضفة وفلسطين بشكل عام للمرة الأولى منذ نحو 6 سنوات.

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