عربي

الإصابات الجديدة بـ(كورونا) في السعودية تتجاوز الـ360 لليوم الثاني

الإصابات الجديدة بـ(كورونا) في السعودية تتجاوز الـ360 لليوم الثاني
رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثاتي على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية أكثر من 360 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن رصد 364 إصابة بالفيروس التاجي خلال يوم أمس الأربعاء، مقابل 369 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع خمس حالات وفاة جديدة، فيما تماثل 274 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي تم تسجيلها في السعودية منذ بداية الجائحة 371720 إصابة مؤكدة بما فيها 6420 حالة وفاة و362642 حالة شفاء و2658 حالة نشطة 437 منها حرجة.

ولا يزال معدل الإصابات اليومية بـ(كورونا) في السعودية فوق عتبة الـ300 منذ مطلع الشهر الجاري، فيما حذرت السلطات من إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء.

أخبار ذات صلة

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أبو شهلا يدعو جميع الفصائل الى الالتزام بتمكين التشريعي المنتخب وتسهيل مهام الحكومة

أبو شهلا يدعو جميع الفصائل الى الالتزام بتمكين التشريعي المنتخب وتسهيل مهام الحكومة

&#34;الميزان&#34; يدعو المواطنين للمسارعة للتسجيل بسجل الناخبين وممارسة حقوقهم بالمشاركة السياسية

"الميزان" يدعو المواطنين للمسارعة للتسجيل بسجل الناخبين وممارسة حقوقهم بالمشاركة السياسية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تلتقي لجنة الانتخابات المركزية وتبحث تحضيرات الانتخابات المقبلة

"المنظمات الأهلية" تلتقي لجنة الانتخابات المركزية وتبحث تحضيرات الانتخابات المقبلة

مدارس (أونروا) في الضفة الغربية تحصل على جائزة المدرسة الدولية

مدارس (أونروا) في الضفة الغربية تحصل على جائزة المدرسة الدولية

103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض قاسم بغدادي

"المنظمات الأهلية" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض قاسم بغدادي

مركز حقوقي يُدين جريمة هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

مركز حقوقي يُدين جريمة هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

(أونروا) تُناشد للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين بعام 2021

(أونروا) تُناشد للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين بعام 2021

منوعات

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

شاهد: ليلى عبدالله تتعرض لتنمر قاسٍ لهذا السبب

شاهد: ليلى عبدالله تتعرض لتنمر قاسٍ لهذا السبب

عربي

الإصابات الجديدة بـ(كورونا) في السعودية تتجاوز الـ360 لليوم الثاني

الإصابات الجديدة بـ(كورونا) في السعودية تتجاوز الـ360 لليوم الثاني

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية