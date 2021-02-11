بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب،يوم الخميس، بهجوم جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي.



وقال راب في تغريدة على (تويتر): "نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها. يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات. بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية"، حسبما نقلت (رويترز).



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي، داعيا الحوثيين لوقف "هذه الأعمال".



ونقلت (فرانس برس) عن المتحدث نيد برايس قوله: "ندين اعتداء الحوثيين اليوم... نحض مجددا الحوثيين على وقف هذه الأعمال فورا".



وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الجماعة الحوثية.



وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء لاستهداف مطار أبها الدولي من الجماعة الحوثية".



وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة باستهداف المطار".



وتابع: "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر".



وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية "وستتم محاسبة الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".