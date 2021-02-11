وزارة الصحة: معدل المناعة لكورونا في المجتمع الفلسطيني بلغ 40%











رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج الدراسة الوطنية الخاصة بقياس المناعة المجتمعية بخصوص كوفيد 19 في المجتمع الفلسطيني أن معدل المناعة لفيروس كوفيد 19 في المجتمع الفلسطيني بلغ (40%)، (39% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة).وأعدت الدراسة وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للصحة العامة، فيما نفذت في الضفة الغربية وقطاع غزة على عينة ممثلة من المجتمع الفلسطيني بلغت 6136 شخصاً (ذكور وإناث) تم اختيارهم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.واعتمدت الدراسة على قياس الأجسام المضادة لفيروس (كورونا) من خلال سحب عينات دم من الأفراد في العينة الأسرية.هذا وقد عرض أ. أسامة النجار مدير عام المهن الطبية المساندة ود. رند سلمان مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة نتائج الدراسة.يذكر أن الدراسة قدمت إجابات واضحة عن عدد هام من الأسئلة المتعلقة بكوفيد19 في فلسطين، أهمها: قياس مستوى المناعة في أبناء شعبنا الفلسطيني، بغض النظر عن الأعراض السريرية، وتحديد معدلات العدوى، ونسبة المصابين ولكن بدون الأعراض.