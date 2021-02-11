شؤون فلسطينية

مدارس (أونروا) في الضفة الغربية تحصل على جائزة المدرسة الدولية

مدارس (أونروا) في الضفة الغربية تحصل على جائزة المدرسة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت 14 مدرسة من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية و45 مدرسة في غزة، على جائزة المدرسة الدولية المرموقة للدورة التي تمتد من 2020-2024. 

هذه الجائزة يمنحها المجلس الثقافي البريطاني للمدارس التي تنجح في إضفاء بعد دولي على تجربة التعليم لكل الأطفال والشباب. وقد حصلت 80% من مدارس (أونروا) على هذه الجائزة في الست سنوات الأخيرة.

تُمنح هذه الجائزة لمدارس مختارة كجزء من مشروع ينفذه المجلس الثقافي البريطاني بعنوان "ربط الفصول الدراسية"، والذي يركز على التوأمة وربط المدارس في جميع أنحاء العالم. والهدف من ذلك هو إثراء التدريس والتعلم، وتعريف المعلمين بالممارسات ووجهات النظر الجديدة، وبالتالي تعزيز تطورهم المهني ورفع معاييرهم التعليمية. كما يوفر المشروع للشباب نافذة على ثقافات ودول مختلفة، مما يساعدهم على التطور كمواطنين مسؤولين، ويهيئهم للحياة والعمل في مجتمعهم العالمي والمحلي.

 استلام الجائزة جاء بعد قيام (أونروا) بإقامة شراكات وعقد أنشطة مع عشرات المدارس الدولية والإقليمية من خلال استخدام تقنيات الاتصال المختلفة. وانطوت الأنشطة على قيام الطلاب بتبادل الأفكار مع المدارس الشريكة، والتعلم من بعضهم البعض حول حقوق الإنسان والتراث والبيئة وغيرها من المواضيع الثقافية الأخرى.

هذا وأعرب رئيس برنامج التعليم في (أونروا) في الضفة الغربية السيد معاوية أعمر عن تقديره للشراكة المستمرة مع المجلس الثقافي البريطاني قائلا: "يتضمن برنامجنا التعليمي فرصًا لتبادل الفرص والخبرات مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية لتعزيز الروابط بين طلابنا في فلسطين وبقية العالم. وشراكتنا مع المجلس الثقافي البريطاني ترفد خطة برنامجنا في هذا الصدد ".

ومن الطلبة الفائزين بالجائزة، الطالبة كوثر خليل محمود شافعي، من الصف الثامن في مدرسة بنات طولكرم الأولى، والتي أكدت أن التجربة دفعتها وزملائها للتطلع لما هو أكبر من محيطهم وأضافت: "عززت هذه الجائزة الشعور لدينا بالمواطنة والانتماء، من خلال تقديم أنشطتنا للمدارس الشريكة".

وقالت المعلمة شيرين بدر التي تعمل في نفس المدرسة، إن الفوز جاء نتيجة جهود مشتركة وعمل جاد من كافة المعلمين والعاملين في مدرستها وأردفت: "حظينا بتجربة ناجحة جدا كانت بمثابة نافذة مطلة على الثقافات والممارسات التربوية الشاملة في المدراس الشريكة محليا ودوليا".

وأضافت مديرة شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، أن "مدارس (أونروا) تشارك في مبادرة" ربط الفصول الدراسية "منذ العام 2014، وجوائز هذا العام هي شهادة أخرى على الإنجازات الرائعة التي حققها المعلمون والطلاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أنهم يقومون بربط المدارس المختلفة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من القيود المفروضة على الحركة والحصار ".


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