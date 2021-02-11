103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 103 مستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.
اقتحم 103 مستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.
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