103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 103 مستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.