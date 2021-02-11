هنية لـ "ناصر": حريصون على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث

هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اتصالاً هاتفياً مع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.



وأكد خلال الاتصال، حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم؛ لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، بالاستناد إلى وثيقة القاهرة، وسوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن، وضمان شروط النزاهة، بالتعاون مع اللجنة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الإنترنت.



وأضاف: بأن الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات، والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضاً، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف.



من جانبه، أكد ناصر، أن اللجنة، سوف تقوم بدورها وواجبها، معبراً عن شكره وارتياحه لهذا الاتصال، وكذلك بالاتصال، الذي تم بين رئيس الحركة، والرئيس عباس، وأكد ثقته بكل الفصائل وبشعبنا في تسهيل مهام اللجنة.