شؤون فلسطينية

أمين سر حركة فتح بنابلس: ما يجري في خربة حمصة الفوقا جريمة حرب

أمين سر حركة فتح بنابلس: ما يجري في خربة حمصة الفوقا جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر محمد حمدان أمين سر حركة فتح في نابلس  ما يجري في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية من هدم وتدمير للمرة الرابعة خلال اقل من أسبوع، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة لتهجير السكان، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تعكس بشاعة الاحتلال وحجم تفشي عقلية الاستعمار والعنصرية، وحلقة في إرهاب دولة الاحتلال المنظم الذي تمارسه يوميا ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، على مرأى ومسمع من العالم اجمع.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها حركة فتح/إقليم نابلس، يوم أمس الأربعاء الموافق 10/2/2021 لخربة حمصة الفوقا للتضامن مع أهلها وتقديم المساعدات العينية لهم لتعزيز صمودهم في أراضيهم، فالوجود الفلسطيني في هذه الأرض هو العقبة أمام أطماع الاحتلال الاستيطانية والتوسع الاستيطاني.

وأكد حمدان على ضرورة وضع خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال ومستعمريه، وان حركة فتح ماضية في نهج المقاومة الشعبية وتصعيدها في مواجهة الاحتلال،والتصدي لقطعان المستوطنين ومنعهم من التمدد بالأغوار وباقي المناطق المستهدفة عبر توسيع الاشتباك الشعبي بكل أنحاء الضفة الغربية.

وأثنى حمدان على الدور النضالي الكبير الذي قامت به لجان المقاومة الشعبية، وإزالة البؤر الاستيطانية، و دحر المستوطنين منها، والتي تجسدت في الخان الأحمر وجبل العرمة وجبل صبيح وعصيرة الشمالية ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية.

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