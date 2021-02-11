شؤون فلسطينية

الكيلة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية

الكيلة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاتين، و1101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و652 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة في طولكرم، وحالة أخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار (17)، سلفيت (65)، الخليل (101)، رام الله والبيرة (175)، بيت لحم (57)، جنين (35)، نابلس (59)، قلقيلية (18)، ضواحي القدس (45)، طولكرم (20)، طوباس (5)، قطاع غزة (202)، مدينة القدس (302). 

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار (6)، سلفيت (4)، الخليل (24)، رام الله والبيرة (114)، بيت لحم (11)، جنين (17)، نابلس (21)، قلقيلية (0)، ضواحي القدس (57)، طولكرم (12)، طوباس (11)، قطاع غزة (190)، مدينة القدس (185).

وبينت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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