شؤون فلسطينية

الاتحاد "الرياضي المدرسي" يستعرض البرامج والنشاطات للفترة المقبلة

الاتحاد "الرياضي المدرسي" يستعرض البرامج والنشاطات للفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
استعرض الاتحاد الرياضي المدرسي خلال ورشة نظمها، بحضور اللجنة الأولمبية ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، اليوم الخميس، الخطط والبرامج الرياضية المنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء الذي عُقد في المعهد الوطني للتدريب، رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، وأمين عام اللجنة الأولمبية اللواء عبد المجيد حجة، ومدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس، والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني صوفيا الريماوي، ورؤساء وممثلين عن كافة الاتحادات الرياضية.

وأكد صالح أن الاتحاد الرياضي المدرسي أصبح واقعاً مجسداً في إطار اللجنة الأولمبية، مشدداً على سعي الاتحاد أن تبقى الرياضة متوقدة في المدارس.

ولفت إلى أن النهضة الرياضية المدرسية تلتقي مع المنظور التربوي والذي تسعى وزارة التربية من خلاله تجسيد مفهوم النشأة السوية للطلبة، مستعرضاً رزنامة النشاطات والمنافسات في الفترة القادمة.

بدوره، أكد حجة، أهمية الرياضة المدرسية باعتبارها هي الخزان الذي يرفد الرياضة الفلسطينية بالمواهب واللاعبين القادرين على تمثيل فلسطين في المحافل الدولية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود من مختلف الاتحادات مع الاتحاد الرياضي المدرسي.

وأشار إلى أهمية تعزيز المفاهيم الرياضية في المدارس، والعمل على تطوير الكادر الفني الرياضي من خلال عقد الدورات بشكل مستمر، ومأسسه العمل بشكل واضح وفق خطط ورؤية مستقبلية جلية.

من جهته، أكد أبو جاموس أن الرياضة تعمل على تطوير القدرات، والحد من العنف، وتعزيز لغة الحوار وتقبل الخسارة بكل روح رياضية، لافتاً إلى سعي النشاطات لتنظيم أكبر قدر من الفعاليات الرياضية بكافة أشكالها.

من جانبها، تمنت الريماوي أن يحقق المخرجات المقصودة، وتعزيز التشاركية بين كافة الاتحادات بما ينعكس على النشأة السوية لطلبتنا.

وخلال اللقاء، تم إطلاق برنامج تحدي فلسطين للياقة البدنية، وعرض خطة النشاطات الرياضية للفصل الدراسي الثاني في ظل جائحة (كورونا)، وعرض إنجازات الاتحاد الرياضي المدرسي في الفترة السابقة.

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